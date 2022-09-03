Сервісні центри МВС незабаром можуть відкритися за кордоном, - Монастирський

Сервісні центри МВС з надання послуг громадянам України незабаром можуть відкритися за кордоном.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Також міністр серед головних проблем роботи сервісних центрів в Україні виділив збережену можливість "покупки" водійських посвідчень, а також неефективну роботу електронної черги.

"Переселенці з України, які перебувають за кордоном, потребують нашої оперативної підтримки шляхом відкриття мобільних сервісних центрів МВС за межами України. Доручаю не зволікати з цим управлінським рішенням і в максимально стислі терміни забезпечити реалізацію суспільного запиту", - заявив Монастирський.

Раніше ми писали, що в Україні відновили роботу п'ять мобільних сервісних центрів МВС. Перший час пересувні пункти надають свої послуги у Волинській області.

Нагадаємо, раніше в Україні була спрощена процедура отримання водійського посвідчення - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Також ми писали, що головний сервісний центр МВС України запустив сервіс "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу".

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