Сервисные центры МВД еще больше услуг перевели в онлайн: список

Фото: сервисный центр МВД (hsc.gov.ua)

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины еще больше услуг перевели в онлайн. Теперь в этом режиме можно проверить авто, документы и пройти тест на знание ПДД.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.

Сообщается, что на сегодня с помощью онлайн-сервиса кабинет водителя можно:

заказать обмен и восстановления водительского удостоверения

проверить авто по VIN-коду

оплатить штрафы

верифицировать данные

назначить надлежащего пользователя.

Также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:

записаться в Е-очередь

заказать справку об отсутствии судимостей

пройти тест на знание ПДД

проверить свои документы

Фото: инфографика МВД (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений. Сервис предоставляет возможность проверять права, выданные после 2013 года.

Отметим, Министерство цифровой трансформации намерено за три года перевести в онлайн все государственные услуги. А если госуслугу не смогут оцифровать, то ее отменят. Кроме того, по словам министра Михаила Федорова, планируется подать в Раду законопроект для поддержки "Дія Сity".

"Мы подаем в парламент законопроект, и мы надеемся на поддержку "Дія Сity". Это специальный правовой режим, специальная экономическая зона для креативных IT-индустрий", - пояснил он.