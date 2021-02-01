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Сервисные центры МВД из-за техпроблем перешли на прием в порядке "живой очереди"

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 13:38
Сервисные центры МВД из-за техпроблем перешли на прием в порядке "живой очереди"
Фото: сервисный центр МВД (hsc.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В работе сервисных центров Министерства внутренних дел произошел сбой. Функция записи в электронную очередь временно недоступна.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Сейчас проводятся технические работы для устранения проблем.

"На период проведения работ прием граждан будет осуществляться в порядке "живой очереди" или по ранее совершенной записи с талоном электронной очереди", - заявили в сервисном центре.

Напомним, в конце прошлого года сервисные центры МВД перевели еще больше услуг в онлайн. Теперь в этом режиме можно проверить авто, документы и пройти тест на знание правил дорожного движения.

Также РБК-Украина писало, что в Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений. Сервис позволяет проверять права, выданные после 2013 года.

Кроме этого сообщалось, что в Украине изменили порядок получения автомобильных номеров.

Отметим, Министерство цифровой трансформации планирует за три года перевести в онлайн все государственные услуги. В случае, если госуслугу не смогут оцифровать, ее отменят.

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