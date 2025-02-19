У сервісних центрах МВС запрацювала нова система запису: як отримати послуги

Як записатись до сервісних центрів МВС онлайн

Українцям розповіли, що перший етап впровадження нової системи е-запису запрацював у 53 сервісних центрах МВС.

Наголошується, що це - один із ключових компонентів системного перезавантаження робочих процесів.

"У перший день роботи системи зареєструвалися 39 громадян. Найбільша кількість реєстрацій - для отримання послуги зі складання практичного іспиту", - уточнили в МВС.

Зазначається, що серед безумовних переваг нової системи:

повна автоматизація керування;

унеможливлення сторонніх втручань.

Слоти для реєстрації в новому е-записі генеруються на три тижні вперед. При цьому система щодня генеруватиме слоти на наступну дату.

Тобто 18 лютого відкрився запис для отримання послуг на 11 березня, а 19 лютого - на 12 березня.

"Для тих, хто отримуватиме послуги до 11 березня, потрібно реєструватися у попередню систему е-запису", - уточнили в МВС.

Для того, щоб зареєструватись у новій системі е-запису (та отримати в подальшому необхідні послуги), потрібно:

перейти на сайт Головного сервісного центру МВС за посиланням;

пройти електронну ідентифікацію;

вказати необхідні для реєстрації персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, е-mail);

обрати бажану послугу;

обрати сервісний центр МВС, який надаватиме послугу;

вказати дату та час (із числа доступних).

Варто зазначити, що попередній запис можливо здійснити лише чотири рази на місяць.

Допис МВС України (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)