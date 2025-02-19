В сервисных центрах МВД заработала новая система записи: как получить услуги

Со вчерашнего дня, 18 февраля, в Украине стартовал первый этап внедрения новой системы электронной записи в сервисные центры МВД. Онлайн-запись граждан для получения услуг по новой системе заработала в 53 учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
Украинцам рассказали, что первый этап внедрения новой системы е-записи заработал в 53 сервисных центрах МВД.
Отмечается, что это - один из ключевых компонентов системной перезагрузки рабочих процессов.
"В первый день работы системы зарегистрировались 39 граждан. Наибольшее количество регистраций - для получения услуги по сдаче практического экзамена", - уточнили в МВД.
Отмечается, что среди безусловных преимуществ новой системы:
Слоты для регистрации в новой е-записи генерируются на три недели вперед. При этом система ежедневно будет генерировать слоты на следующую дату.
То есть 18 февраля открылась запись для получения услуг на 11 марта, а 19 февраля - на 12 марта.
"Для тех, кто будет получать услуги до 11 марта, нужно регистрироваться в предыдущую систему е-записи", - уточнили в МВД.
Для того чтобы зарегистрироваться в новой системе е-записи (и получить в дальнейшем необходимые услуги), нужно:
Стоит отметить, что предварительную запись можно осуществить только четыре раза в месяц.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД восстановили одну из самых популярных среди украинцев услуг.
Читайте также, что известно о введении новых правил записи в сервисных центрах МВД.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.