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Сервісні центри МВС змінили правила видачі прав водія: що нового

Фото: сервісні центри МВС змінили правила видачі прав водія (brovary.net.ua)
Автор: Константин Широкун

Сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Тепер виконати ці процедури можна будь-де, незалежно від місця вашої реєстрації. Крім того, громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце, можуть отримати посвідчення водія або скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому підрозділі складено теоретичний іспит.

Особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, також можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у зручному для них центрі МВС.

Раніше ми повідомляли, що в деокупованих населених пунктах Харківської області почали працювати мобільні сервісні центри МВС, в яких можна перереєструвати автомобіль, або отримати право.

Також повідомлялося, що головний сервісний центр МВС України запустив сервіс "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу".

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