Сервисные центры МВД изменили правила выдачи водительских прав: что нового

Сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Теперь выполнить эти процедуры можно где угодно, независимо от места вашей регистрации. Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место, могут получить водительское удостоверение или сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком подразделении сдан теоретический экзамен.

Лица, у которых истек срок лишения права управления, также могут получить свое удостоверение водителя и сдать экзамены в удобном для них центре МВД.