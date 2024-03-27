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Сервіс Samsung припинить працювати з російською системою "Мир"

Середа 27 березня 2024 15:52
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Сервіс Samsung припинить працювати з російською системою "Мир" Архівне фото: сервіс Samsung припинить працювати з російською системою "Мир" (скрін відео)
Автор: Дмитро Браславський

Сервіс Samsung Pay припинить працювати з російською платіжною системою "Мир". Це станеться вже 3 квітня.

Про це заявила компанія Samsung, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

У компанії зазначили, що з 3 квітня не можна буде додавати і використовувати картки "Мир" у додатку Samsung Pay.

"При цьому функціонал додавання і використання клубних карток/карток постійного клієнта в застосунку Samsung Pay працюватиме без змін", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Також із застосунку буде видалено всі раніше додані картки "Мир". Оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою Samsung Pay також буде недоступна.

Видання пише, що через застосунок досі можна було платити в метро Москви, крім цього існувала можливість випуску віртуальної картки "Трійка".

Обмеження щодо роботи системи "Мир"

У лютому Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапила і російська система "Мир".

Нещодавно стало відомо, що більшість банків Вірменії припинять працювати з російською платіжною системою "Мир", після введення щодо неї санкцій США.

А ще восени 2022 року турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

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