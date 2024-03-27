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Сервис Samsung прекратит работать с российской системой "Мир"

Среда 27 марта 2024 15:52
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Сервис Samsung прекратит работать с российской системой "Мир" Архивное фото: сервис Samsung прекратит работать с российской системой "Мир" (скрин видео)
Автор: Дмитрий Браславский

Сервис Samsung Pay прекратит работать с российской платежной системой "Мир". Это произойдет уже 3 апреля.

Об этом заявила компания Samsung, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

В компании отметили, что с 3 апреля нельзя будет добавлять и использовать карты "Мир" в приложении Samsung Pay.

"При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", - говорится в официальном заявлении компании.

Также из приложения будут удалены все ранее добавленные карты "Мир". Оплата проезда в общественном транспорте с помощью Samsung Pay также будет недоступна.

Издание пишет, что через приложение до сих пор можно было платить в метро Москвы, кроме этого существовала возможность выпуска виртуальной карты "Тройка".

Ограничения по работе системы "Мир"

В феврале Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за военную агрессию в Украине. Под ограничение попала и российская система "Мир".

Недавно стало известно, что большинство банков Армении прекратят работать с российской платежной системой "Мир" после введения в отношении нее санкций США.

А еще осенью 2022 года турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

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