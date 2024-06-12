У серці Львова знайшли розкішну квартиру за 38 млн грн: як вона виглядає

У центрі Львова продають перміальну 5-кімнатну квартиру площею 211 квадратних метрів. Вартість розкішного житла складає 38,4 мільйонів гривень. Оголошення з'явилося на сайті olx.ua.
РБК-Україна розповідає, як виглядає елітна квартира в центрі Львова та публікує її фото.
Квартира, яку виставили на продаж, знаходиться в самому центрі Львова поблизу собору святого Юра, на четвертому поверсі історичного будинку. Вартість елітного житла - 950 000 доларів або 38,45 мільйонів гривень.
"Монументальний будинок початку 20 сторіччя побудований в стилі неокласіцизму. Має залізобетонні перекриття та сходи. Працює ліфт. В квартирі зроблено ремонт за авторским проектом в стилі барокко", - йдеться в описі оголошення.
При продажу в квартирі обіцяють залишити оригінальні італійські меблі, предмети декору, люстри та якісну вмонтовану побутову техніку. Серед наявної побутової техніки перераховують плиту, духову шафу, холодильник, пральну машину.
Судячи з фото, в інтер'єрі наявні також дорогі картини. Художньо оздоблена також і стеля в кімнатах.
Також встановлені сигналізація та відеоспостереження. Зазначається, що таке житло підходить як для проживання, так і для бізнесу. Є лоджія, підключене супутникове телебачення. Місце розташування - поруч з парком та всією необхідною інфраструктурою.
Львів під час війни вважається чи не найдорожчим містом в Україні по вартості житла. Ціни на квартири в цьому місті зросли в першому півріччі 2022 року і поки тримаються на такому ж високому рівні, однак подальшої суттєвої динаміки зростання, яка була пов’язана з ажіотажним попитом, вже немає.
Зараз на первинному ринку Львів обганяє Київ на пару відсотків по середньозваженій вартості квадрата, а Дніпро та Ужгород дихають у спину столиці: різниця в ціні сягає приблизно 6-8 тисяч грн на квадратний метр, зазначають РБК-Україна фахівці ринку нерухомості.
Зараз середня ціна на квадратний метр, за даними ЛУН, сягає:
Нагадаємо, у Львові виставили на продаж елітну квартиру в новобудові, яку оцінили у понад 33 мільйони гривень. Житло має дизайнерський ремонт та продається із меблями від світових брендів. Ми писали, як виглядають ці віп-апартаменти та публікували фото.
Зростання вартості квартир в західних областях України подекуди сягало від 70 до 150% залежно від рівня вакантності та попиту в тому чи іншому регіоні.
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