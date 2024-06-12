У серці Львова знайшли розкішну квартиру за 38 млн грн: як вона виглядає

Квартира за 38 млн в центрі Львова. Що пропонують покупцям

Квартира, яку виставили на продаж, знаходиться в самому центрі Львова поблизу собору святого Юра, на четвертому поверсі історичного будинку. Вартість елітного житла - 950 000 доларів або 38,45 мільйонів гривень.

"Монументальний будинок початку 20 сторіччя побудований в стилі неокласіцизму. Має залізобетонні перекриття та сходи. Працює ліфт. В квартирі зроблено ремонт за авторским проектом в стилі барокко", - йдеться в описі оголошення.

Фото: Квартира за 38 мільйоныв гривень продається в центрі Львова (скриншоти з сайту olx.ua)

При продажу в квартирі обіцяють залишити оригінальні італійські меблі, предмети декору, люстри та якісну вмонтовану побутову техніку. Серед наявної побутової техніки перераховують плиту, духову шафу, холодильник, пральну машину.

Судячи з фото, в інтер'єрі наявні також дорогі картини. Художньо оздоблена також і стеля в кімнатах.

Також встановлені сигналізація та відеоспостереження. Зазначається, що таке житло підходить як для проживання, так і для бізнесу. Є лоджія, підключене супутникове телебачення. Місце розташування - поруч з парком та всією необхідною інфраструктурою.

Фото: Квратира має вишукане оздоблення та дороговартісний авторський ремонт (скриншоти з сайту olx.ua)

Чому у Львові дорогі квартири

Львів під час війни вважається чи не найдорожчим містом в Україні по вартості житла. Ціни на квартири в цьому місті зросли в першому півріччі 2022 року і поки тримаються на такому ж високому рівні, однак подальшої суттєвої динаміки зростання, яка була пов’язана з ажіотажним попитом, вже немає.

Зараз на первинному ринку Львів обганяє Київ на пару відсотків по середньозваженій вартості квадрата, а Дніпро та Ужгород дихають у спину столиці: різниця в ціні сягає приблизно 6-8 тисяч грн на квадратний метр, зазначають РБК-Україна фахівці ринку нерухомості.

Зараз середня ціна на квадратний метр, за даними ЛУН, сягає: