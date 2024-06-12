В центре Львова нашли роскошную квартиру за 38 млн грн: как она выглядит

Квартира за 38 млн в центре Львова. Что предлагают покупателям

Квартира, которую выставили на продажу, находится в самом центре Львова вблизи собора святого Юра, на четвертом этаже исторического дома. Стоимость элитного жилья - 950 000 долларов или 38,45 миллиона гривен.

"Монументальный дом начала 20 века построен в стиле неоклассицизма. Имеет железобетонные перекрытия и лестницы. Работает лифт. В квартире сделан ремонт по авторскому проекту в стиле барокко", - говорится в описании объявления.

Фото: Квартира за 38 миллионов гривен продается в центре Львова (скриншоты с сайта olx.ua)

При продаже в квартире обещают оставить оригинальную итальянскую мебель, предметы декора, люстры и качественную встроенную бытовую технику. Среди имеющейся бытовой техники перечисляют плиту, духовой шкаф, холодильник, стиральную машину.

Судя по фото, в интерьере есть также дорогие картины. Художественно украшен также потолок в комнатах.

Также установлены сигнализация и видеонаблюдение. Отмечается, что такое жилье подходит как для проживания, так и бизнеса. Есть лоджия, подключенное спутниковое телевидение. Место расположения – рядом с парком и всей необходимой инфраструктурой.

Фото: В квартире - изысканная отделка и дорогостоящий авторский ремонт (скриншоты с сайта olx.ua)

Почему во Львове дорогие квартиры

Львов во время войны считается самым дорогим городом в Украине по стоимости жилья. Цены на квартиры в этом городе выросли в первом полугодии 2022 года и пока держатся на таком же высоком уровне, однако дальнейшей существенной динамики роста, связанной с ажиотажным спросом, уже нет.

Сейчас на первичном рынке Львов обгоняет Киев на пару процентов по средневзвешенной стоимости квадрата, а Днепр и Ужгород дышат в спину столицы: разница в цене достигает примерно 6-8 тысяч гривен на квадратный метр, отмечают специалисты рынка недвижимости.

Сейчас средняя цена на квадратный метр, по данным ЛУН, достигает: