"Серце Азовсталі" запустило гастроклуби для оборонців Маріуполя та їхніх родин

Україна, Четвер 18 вересня 2025 16:34
UA EN RU
"Серце Азовсталі" запустило гастроклуби для оборонців Маріуполя та їхніх родин Фото: "Серце Азовсталі" запустило гастроклуби для оборонців Маріуполя (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Юлія Бойко

В Києві відбулася перша зустріч гастроклубу, організованого ГО "Серце Азовсталі". Захід пройшов у ресторані "Стрічка" та об’єднав захисників Маріуполя і членів їхніх сімей, за кулінарну складову відповідала команда "Гастросенсів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

Учасники під керівництвом шеф-кухарів готували літній салат із халумі та кавуном, сувлакі з курятини в грецькому маринаді з лимоном та спеціями, а також сливовий пиріг.

Окрім кулінарної частини, вечір мав і культурний вимір: звучали вірші Ліни Костенко, Володимира Сосюри, авторська поезія учасників та українські пісні у виконанні дівчат зі спільноти.

Організатори зазначають, що гастроклуби створюють атмосферу тепла й підтримки, де кулінарія стає приводом для щирого спілкування, взаємної підтримки та відновлення.

"Для нас важливо, щоб захисники Маріуполя та їхні родини відчували, що поруч є спільнота, яка завжди підтримає. Гастроклуби стали ще одним кроком до створення середовища довіри, тепла і нових сенсів", - зазначила директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова.

Що відомо про проєкт "Серце Азовсталі"

Нагадаємо, проєкт "Серце Азовсталі" був створений у 2023 році Рінатом Ахметовим для підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин. Організація вже підтримала понад 7 тисяч оборонців Маріуполя - особисто або через членів родин.

Створено комплексну екосистему підтримки, яка включає фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримку у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

Азовсталь Метінвест Рінат Ахметов Маріуполь
