"Сердце Азовстали" запустило гастроклубы для защитников Мариуполя и их семей

В Киеве состоялась первая встреча гастроклуба, организованного ОО "Сердце Азовстали". Мероприятие прошло в ресторане "Лента" и объединило защитников Мариуполя и членов их семей, за кулинарную составляющую отвечала команда "Гастросенсов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу .

Участники под руководством шеф-поваров готовили летний салат с халуми и арбузом, сувлаки из курятины в греческом маринаде с лимоном и специями, а также сливовый пирог.

Кроме кулинарной части, вечер имел и культурное измерение: звучали стихи Лины Костенко, Владимира Сосюры, авторская поэзия участников и украинские песни в исполнении девушек из сообщества.

Организаторы отмечают, что гастроклубы создают атмосферу тепла и поддержки, где кулинария становится поводом для искреннего общения, взаимной поддержки и восстановления.

"Для нас важно, чтобы защитники Мариуполя и их семьи чувствовали, что рядом есть сообщество, которое всегда поддержит. Гастроклубы стали еще одним шагом к созданию среды доверия, тепла и новых смыслов", - отметила директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.