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"Серце Азовсталі" впроваджує цифрову діагностику для психологічної підтримки ветеранів

Україна, П'ятниця 04 липня 2025 12:10
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"Серце Азовсталі" впроваджує цифрову діагностику для психологічної підтримки ветеранів Фото: "Серце Азовсталі" впроваджує цифрову діагностику для психологічної підтримки ветеранів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Протягом року проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" спільно з платформою Healthy Mind впроваджує цифрові інструменти для покращення ментального здоров’я оборонців Маріуполя та їхніх родин. ГО працює з ветеранами, родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Метінвест.

З огляду на зростання кількості підопічних після кожного обміну полоненими, постала потреба в ефективному способі діагностики психологічного стану. Серед іншого — через недовіру частини військових до традиційної психологічної допомоги.

Healthy Mind дає змогу проходити тести самостійно та анонімно, що підвищує достовірність результатів. Платформа оцінює стан за понад 40 шкалами (ПТСР, тривожність, депресія тощо) за міжнародними стандартами DSM-5. Оцінка займає близько 8 хвилин.

За словами директорки "Серця Азовсталі" Ксенії Сухової, технологія дозволяє адаптувати програми реабілітації під конкретні групи: "Те, що ми маємо можливість у зручний спосіб отримувати аналітику щодо динаміки та прогресу наших оборонців та родин, дає змогу робити нашу підтримку ще ефективнішою". Платформа вже використовується у консультаціях, на реабілітаційних кемпах та групових сесіях.

СЕО Healthy Mind Максим Рабінович зазначає, що система стане частиною регулярного психологічного скринінгу в межах програми "Здоров’я", яку реалізує ГО.

"Healthy Mind додається в екосистему загального чекапу здоровʼя для всіх підопічних “Серця Азовсталі”, оскільки ментальне та фізичне здоров'я тісно пов'язані між собою. Це дозволить не лише проводити разову діагностику, але й дасть можливість кожній людині самостійно відстежувати зміни у своєму психічному стані після завершення програм підтримки", - додає він.

За рік за допомогою цифрової системи проведено сотні скринінгів. Отримані дані дають змогу точніше визначати потреби різних груп та підвищити якість наданої допомоги.

Нагадаємо, група "Метінвест" у співпраці з проєктом "Серце Азовсталі" започаткувала нову програму з фізичного та психологічного відновлення захисників - "Ветеранський кемпінг". У межах програми цьогоріч заплановано відновлення для трьох груп, по 12 ветеранів у кожній.

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Метінвест Рінат Ахметов
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