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Сертификаты вакцинации и ограничения на поездки: ЕС договорился о борьбе с COVID

Новина українською → Брюссель, Четверг 25 февраля 2021 22:32
Сертификаты вакцинации и ограничения на поездки: ЕС договорился о борьбе с COVID Фото: медики (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидеры стран Евросоюза сегодня провели заседание по борьбе с коронавирусом. В частности, договорились внедрить сертификаты вакцинации от коронавируса и продлить ограничения на несущественные поездки.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Сертификаты COVID-вакцинации

Европейские лидеры подтвердили солидарность с третьими странами, но считают необходимым ввести сертификаты вакцинации от коронавируса. Как рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, сертификаты COVID-вакцинации будут введены в ЕС в течение трех месяцев.

"Все были едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии необходимо около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", - заявила она после заседания лидеров ЕС.

Ограничение на несущественные поездки

Лидеры стран ЕС считают, что необходимо продлить ограничения на несущественные поездки между странами-членами союза. Уже были утверждены две рекомендации относительно поездок внутри Евросоюза, а также за пределы стран-членов, в которых учтены принципы соразмерности и недискриминации.

В то же время европейские лидеры договорились об обеспечении беспрепятственного потока товаров и разных услуг в рамках единого рынка.

Ускорение вакцинации от коронавируса

Несмотря на то, что вакцинация от коронавируса уже началась во всех странах ЕС, европейские лидеры считают, что необходимо ускорить регистрацию, производство и распространение вакцин от коронавируса. Это нужно для ускорения вакцинации от коронавируса.

"Мы поддерживаем дополнительные усилия Комиссии по работе с промышленностью над увеличением мощности текущего производства вакцин, а также по адаптации вакцин к новым вариантам, если это необходимо", - говорится в пресс-релизе ЕС.

Напомним, недавно пять европейских стран призвали Евросоюз увеличить производство вакцин от коронавируса.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Польши обвинил Евросоюз в начале третьей волны коронавируса.

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