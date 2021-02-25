Сертифікати вакцинації та обмеження на поїздки: ЄС домовився про боротьбу з COVID

Лідери країн Євросоюзу сьогодні провели засідання щодо боротьби з коронавірусом. Зокрема, домовилися запровадити сертифікати вакцинації від коронавірусу та продовжити обмеження на несуттєві поїздки.

Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС .

Сертифікати COVID-вакцинації

Європейські лідери підтвердили солідарність з третіми країнами, але вважають необхідним запровадити сертифікати вакцинації від коронавірусу. Як розповіла канцлер Німеччини Ангела Меркель, сертифікати COVID-вакцинації будуть введені в ЄС протягом трьох місяців.

"Всі були єдині в тому, що нам потрібно це. Технічні питання будуть опрацьовані Єврокомісією. Європейської комісії потрібно близько трьох місяців, щоб опрацювати технічні питання", - заявила вона після засідання лідерів ЄС.

Обмеження на несуттєві поїздки

Лідери країн ЄС вважають, що необхідно продовжити обмеження на несуттєві поїздки між країнами-членами союзу. Вже були затверджені дві рекомендації щодо поїздок всередині Євросоюзу, а також за межі країн-членів, в яких враховані принципи пропорційності та недискримінації.

Водночас європейські лідери домовилися про забезпечення безперешкодного потоку товарів і різних послуг в рамках єдиного ринку.

Прискорення вакцинації від коронавірусу

Попри те, що вакцинація від коронавірусу вже почалася в усіх країнах ЄС, європейські лідери вважають, що необхідно прискорити реєстрацію, виробництво та поширення вакцин від коронавірусу. Це потрібно для прискорення вакцинації від коронавірусу.

"Ми підтримуємо додаткові зусилля Комісії по роботі з промисловістю над збільшенням потужності поточного виробництва вакцин, а також з адаптації вакцин до нових варіантів, якщо це необхідно", - йдеться в прес-релізі ЄС.