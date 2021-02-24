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Пять стран ЕС призвали Брюссель увеличить производство вакцины

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 10:07
Пять стран ЕС призвали Брюссель увеличить производство вакцины Фото: вакцина против коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Литва, Бельгия, Дания, Испания и Польша призвали Евросоюз предпринять срочные меры по расширение мощностей по производству вакцины против коронавируса в Европе. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Совета Европы Шарля Мишеля.

Об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы.

Письмо было направлено накануне заседание Совета Европы, которое пройдет 25 февраля. На нем, среди прочего, будет решаться вопросы производства вакцины.

"Новые штаммы коронавируса ставят под угрозу усилия стран-членов по борьбе с пандемией и возвращению к привычному ритму жизни", - говорится в письме.

Подписанты письма отмечают необходимость найти способы оказания помощи производителям вакцин, которые находятся в Европе, если они в процессе производства столкнутся с непредвиденными препятствиями и не смогут выполнить предусмотренные планы по производству вакцин.

"Эти действия помогут Евросоюзу обеспечить своих граждан вакцинами, если возникнет необходимость в повторной вакцинации или в борьбе государств-членов с мутациями вируса в будущем", - сообщили у президента Литвы.

Напомним, вчера Reuters сообщил, что у AstraZeneca появились проблемы с поставками вакцины против коронавируса в ЕС.

Также сообщалось, что Словакия попросит страны ЕС поделиться излишками COVID-вакцин.

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