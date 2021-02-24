Пять стран ЕС призвали Брюссель увеличить производство вакцины

Литва, Бельгия, Дания, Испания и Польша призвали Евросоюз предпринять срочные меры по расширение мощностей по производству вакцины против коронавируса в Европе. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Совета Европы Шарля Мишеля.

Об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы .

Письмо было направлено накануне заседание Совета Европы, которое пройдет 25 февраля. На нем, среди прочего, будет решаться вопросы производства вакцины.

"Новые штаммы коронавируса ставят под угрозу усилия стран-членов по борьбе с пандемией и возвращению к привычному ритму жизни", - говорится в письме.

Подписанты письма отмечают необходимость найти способы оказания помощи производителям вакцин, которые находятся в Европе, если они в процессе производства столкнутся с непредвиденными препятствиями и не смогут выполнить предусмотренные планы по производству вакцин.

"Эти действия помогут Евросоюзу обеспечить своих граждан вакцинами, если возникнет необходимость в повторной вакцинации или в борьбе государств-членов с мутациями вируса в будущем", - сообщили у президента Литвы.