ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Еврокомиссии заявили о несоответствии "Северного потока-2" энергетической политике ЕС

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 января 2022 20:50
В Еврокомиссии заявили о несоответствии "Северного потока-2" энергетической политике ЕС Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Проект российского газопровода "Северный поток-2" не соответствует энергетической политике Евросоюза. Она включает, в том числе, декарбонизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Этот проект ("Северный поток-2" - ред.) не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", - сказал Домбровискис во время пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что энергетическая политика Евросоюза направлена, в том числе на декарбонизацию. И на этом фоне, российский газопровод не вписывается в сегодняшнюю стратегию.

Напомним, США пригрозили заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

Отметим, президент США Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Северный поток-2
NEWS
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти