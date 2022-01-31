В Еврокомиссии заявили о несоответствии "Северного потока-2" энергетической политике ЕС
Проект российского газопровода "Северный поток-2" не соответствует энергетической политике Евросоюза. Она включает, в том числе, декарбонизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
"Этот проект ("Северный поток-2" - ред.) не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", - сказал Домбровискис во время пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что энергетическая политика Евросоюза направлена, в том числе на декарбонизацию. И на этом фоне, российский газопровод не вписывается в сегодняшнюю стратегию.
Напомним, США пригрозили заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.
Отметим, президент США Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств.