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Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від геополітики, - Макогон

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Київ, Неділя 06 лютого 2022 14:19
Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від геополітики, - Макогон Фото: гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (tsoua com)
Автор: Сергей Новиков

Сертифікація газопроводу" Північний потік-2 " залежить від комплексу фактора, в тому числі від геополітичного. Гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон запевнив, що Київ докладає всіх зусиль, щоб зірвати цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "Україна 24".

"Звичайно, "Північний потік-2" створює значну загрозу для України, і ми докладаємо максимум зусиль для боротьби з цим газопроводом. Але хотів би сказати, що сертифікація - це бюрократичний процес, який реалізує німецький регулятор. Крім того, буде залучена Європейська комісія, і наше завдання - брати активну участь у цьому процесі і не дозволити цей газопровід сертифікувати. Чи буде він сертифікований чи ні, це залежить від комплексу фактора, включаючи геополітичний", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, раніше лава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія до України. Якщо сценарій вторгнення буде реалізований, то проти Росії введуть потужний пакет санкцій, який включає зупинку газопроводу.

До цього в Єврокомісії заявили, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу.

Відзначимо, в його сертифікації бере участь "Нафтогаз України". Київ побоюється, що запуск нового газопроводу позбавить Україну транзиту російського газу.

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Північний потік-2 Сергій Макогон
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