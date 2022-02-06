Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від геополітики, - Макогон

Сертифікація газопроводу" Північний потік-2 " залежить від комплексу фактора, в тому числі від геополітичного. Гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон запевнив, що Київ докладає всіх зусиль, щоб зірвати цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "Україна 24".

"Звичайно, "Північний потік-2" створює значну загрозу для України, і ми докладаємо максимум зусиль для боротьби з цим газопроводом. Але хотів би сказати, що сертифікація - це бюрократичний процес, який реалізує німецький регулятор. Крім того, буде залучена Європейська комісія, і наше завдання - брати активну участь у цьому процесі і не дозволити цей газопровід сертифікувати. Чи буде він сертифікований чи ні, це залежить від комплексу фактора, включаючи геополітичний", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, раніше лава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія до України. Якщо сценарій вторгнення буде реалізований, то проти Росії введуть потужний пакет санкцій, який включає зупинку газопроводу.

До цього в Єврокомісії заявили, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу.

Відзначимо, в його сертифікації бере участь "Нафтогаз України". Київ побоюється, що запуск нового газопроводу позбавить Україну транзиту російського газу.