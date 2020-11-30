Серийное производство САУ "Богдана" могут начать через 2-3 года

Самоходную артиллерийскую установку "Богдана" могут поставить на серийное производство через 2-3 года. В "Укроборонпроме" надеются, что уже в 2021 году пройдут предварительные испытания САУ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

По его словам, если во время испытаний САУ покажет хорошие результаты, установку могут поставить на серийное производство.

"Там действительно выполнен довольно большой объем работы и есть надежды, что в следующем году пройдут уже предварительные испытания этой пушки. Если они покажут результат, то через 2-3 года может быть уже серийное производство "Богданы", - сказал Фоменко.

Разработкой САУ занимается Краматорский завод машиностроения.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Фоменко, в Украине не осталось полного цикла производства боеприпасов.

Также сообщалось, что украинская армия может взять на вооружение уже через год украинский беспилотник "Сокол-300", который является аналогом турецкого "Байрактара".

Кроме этого Фоменко назвал, какое украинское вооружение популярно за рубежом.