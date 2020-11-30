Через год в украинской армии может появиться аналог беспилотника "Байрактар"

Фото: Игорь Фоменко (РБК-Украина)

Украинская армия спустя год может принять на вооружение украинский беспилотный летальный аппарат "Сокол-300". Это аналог турецкого беспилотника "Байрактар".

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.

Данный беспилотник уже был представлен конструкторским бюро "Луч".

"Это аналог того же турецкого "Байрактара". При наличии финансирования через год он может уже быть принят на вооружение", - сказал Фоменко.

По его словам, главной особенностью БПЛА "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.

"Как по мне, это гениальная идея, и дай бог, чтобы она была реализована", - добавил глава "Укроборонпрома".

Напомним, в начале ноября в Киеве представили новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300". Беспилотник оснащен ракетами РК-2П и способен поразить цель на расстоянии до 10 км.

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