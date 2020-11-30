В Украине не осталось полного цикла производства боеприпасов, - "Укроборонпром"

Фото: Игорь Фоменко (РБК-Украина)

Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли. Он отметил, что ее нужно создавать с самого начала.

Об этом Игорь Фоменко сообщил в интервью'ю РБК-Украина.

"Начиная от мелких до крупных калибров. Сейчас все это покупается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых срок эксплуатации заканчивается, они иногда теряют свои характеристики за время пребывания на складах", - сказал Фоменко.

Также он добавил, что ни один украинский завод не сможет организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие пару лет.

"Полного цикла производства нет... В рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов малого калибра также нет", - добавил глава концерна.

По его словам, сейчас проходят обучение и есть необходимость пополнения складских запасов.

"Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный и научно-технический потенциал. Например, конструкторское бюро "Луч", - отметил Фоменко.

Напомним, "Укроборонпром" в рамках реформы может лишиться почти половины своих предприятий.