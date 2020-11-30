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Серійне виробництво САУ "Богдана" можуть почати через 2-3 роки

Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Самохідну артилерійську установку "Богдана" можуть поставити на серійне виробництво через 2-3 роки. В "Укроборонпромі" сподіваються, що вже до 2021 року пройдуть попередні випробування САУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.

За його словами, якщо під час випробувань САУ покаже гарні результати, установку можуть поставити на серійне виробництво.

"Там дійсно виконаний досить великий обсяг роботи і є сподівання, що в наступному році пройдуть вже попередні випробування цієї гармати. Якщо вони покажуть результат, то через 2-3 роки може бути вже серійне виробництво "Богдани", - сказав Фоменко.

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Розробкою САУ займається Краматорський завод машинобудування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Фоменка, в Україні не залишилося повного циклу виробництва боєприпасів.

Також повідомлялося, що українська армія може взяти на озброєння вже через рік українська безпілотник "Сокіл-300", який є аналогом турецького "Байрактара".

Крім цього Фоменко назвав, яке українське озброєння популярно за кордоном.

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