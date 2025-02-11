Серия землетрясений в Греции: ученые не исключают активность вулкана

В Греции продолжается серия землетрясений, самое мощное из которых достигло 5,3 балла. По словам ученых, вулкан уже демонстрирует признаки пробуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на H Kaohmepinh .

Сегодня утром между островами Аморгос и Санторини произошло несколько мощных землетрясений, вызвавших беспокойство среди жителей и ученых. Геодинамический институт зафиксировал сейсмическую активность магнитудой 4,5, 3,8, 4,3 и 4 балла по шкале Рихтера с 8 до 10 часов утра.

После 10:00 последовал еще один толчок магнитудой 4,7, ощутимый даже в Афинах. А в 14:00 сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 к югу от Аркесини на Аморгосе.

#santoriniearthquake Делюсь здесь работой от Jannes Münchmeyer и опубликованной на BlueSky. Он переместил землетрясения и показал, что "Есть повторяющиеся всплески, мигрирующие назад и вперед, распространяющиеся наружу из узкого, почти линейного канала"



Впечатляющая работа. Смотрите... pic.twitter.com/JsOWYm6AGd - EMSC (@LastQuake) February 10, 2025

Вчера, 10 февраля, в этом же районе произошло самое мощное на данный момент землетрясение - 5,3 балла. Ученые пока не могут точно определить, является ли оно основным, поскольку серия землетрясений продолжается.

Специальные меры для пострадавшего региона

После объявления режима чрезвычайной ситуации в муниципалитете Тира Министерство труда Греции представило меры поддержки для работников и бизнеса:

Приостановление трудовых договоров. Компании могут временно отстранить сотрудников с 1 февраля до 3 марта 2025 года. В этот период увольнения запрещены, а по истечении срока работодатели обязаны сохранить рабочие места.

Финансовая помощь. Работники, чьи контракты прекращены, получат компенсацию в размере 534 евро. Государство также возьмет на себя страховые выплаты и праздничные надбавки.

Что говорят сейсмологи

Директор Афинского геодинамического института Василис Карастатис заявил, что ситуация остается в пределах ожидаемой сейсмической активности. В свою очередь, профессор Константинос Синолакис назвал три возможных сценария развития событий:

Сейсмическая активность постепенно сойдет на нет.

Возможен еще один более мощный толчок.

Существует риск небольшого извержения вулкана Санторини.

#Землетрясение(#σεισμός) подтверждено сейсмическими данными.Предварительная информация: M4.7 19 км к югу от #Kamárion(#Greece) 4 мин назад (местное время 16:19:55). Следите за нитью за обновлениями pic.twitter.com/DQUAXIIg9X - EMSC (@LastQuake) February 11, 2025

По словам ученых, вулкан уже демонстрирует признаки пробуждения - с лета 2024 года его поверхность поднялась на 3 см. Однако это не означает неизбежного извержения.

Усиление спасательных и медицинских служб

Греческие власти направили дополнительные силы в пострадавший регион:

46 пожарных и 8 спецмашин, включая спасательный отряд с собакой и дронами.

Медицинское подкрепление в виде врачей и спасателей. В случае больших разрушений готовы шесть мобильных бригад экстренной медицины.

Океанографическое судно "Эгей" проведет подводные исследования для изучения разломов и возможных изменений в структуре земной коры.

Специалисты продолжают анализировать данные, а населению рекомендуют сохранять бдительность.