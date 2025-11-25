Серія вибухів і масштабна пожежа: невідомі дрони атакували російський Таганрог

У ніч проти 25 листопада у Таганрозі пролунала серія потужних вибухів, які російські джерела пов’язали із нібито атакою українських дронів та роботою ППО, після чого в місті пролунали потужні вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на главу Таганрога Світлану Камбулову.

У Таганрозі Ростовської області Росії в ніч на 25 листопада було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

За словами Світлани Камбулової, місцевим мешканцям було рекомендовано негайно залишити відкриті ділянки вулиць, перейти в укриття та триматися подалі від вікон.

За даними місцевих мешканців в соцмережах, сильні вибухи почали лунати близько першої години ночі. Росіяни пишуть, що в місті було чутно понад 20 вибухів під час оголошеної повітряної тривоги. Люди розповідають, що від ударної хвилі в деяких будинках тремтіли вікна, а в припаркованих авто спрацьовували сигналізації.

У районі, де, за словами очевидців, упали уламки збитих об’єктів, спостерігалося загоряння та густий дим.

На цей момент від російської влади немає офіційних коментарів щодо можливих руйнувань чи постраждалих, а також немає підтвердження кількості збитих цілей.

Обставини інциденту та масштаби наслідків уточнюються.

Зазначимо, що увечері 24 листопада Міноборони Росії повідомляло, що за останні шість годин їхні системи ППО нібито збили 40 українських безпілотників над територією Росії та Чорним морем. За даними відомства, 14 дронів були знищені над Московським регіоном, серед них - вісім, які летіли на столицю. Над Кримом ліквідували 10 БПЛА, ще 9 безпілотників збито над акваторією Чорного моря. По три дрони збито у Брянській та Калузькій областях та один - над Курською областю.