Серия взрывов и масштабный пожар: неизвестные дроны атаковали российский Таганрог

В ночь на 25 ноября в Таганроге прогремела серия мощных взрывов, которые российские источники связали с якобы атакой украинских дронов и работой ПВО, после чего в городе прогремели мощные взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Таганрога Светлану Камбулову.

В Таганроге Ростовской области России в ночь на 25 ноября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.

По словам Светланы Камбуловой, местным жителям было рекомендовано немедленно покинуть открытые участки улиц, перейти в укрытия и держаться подальше от окон.

По данным местных жителей в соцсетях, сильные взрывы начали раздаваться около часа ночи. Россияне пишут, что в городе было слышно более 20 взрывов во время объявленной воздушной тревоги. Люди рассказывают, что от ударной волны в некоторых домах дрожали окна, а в припаркованных авто срабатывали сигнализации.

В районе, где, по словам очевидцев, упали обломки сбитых объектов, наблюдалось возгорание и густой дым.

На данный момент от российских властей нет официальных комментариев относительно возможных разрушений или пострадавших, а также нет подтверждения количества сбитых целей.

Обстоятельства инцидента и масштабы последствий уточняются.

Отметим, что вечером 24 ноября Минобороны России сообщало, что за последние шесть часов их системы ПВО якобы сбили 40 украинских беспилотников над территорией России и Черным морем. По данным ведомства, 14 дронов были уничтожены над Московским регионом, среди них - восемь, которые летели на столицу. Над Крымом ликвидировали 10 БПЛА, еще 9 беспилотников сбиты над акваторией Черного моря. По три дрона сбиты в Брянской и Калужской областях и один - над Курской областью.