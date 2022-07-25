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Серия А готова спасти Малиновского и Ко от летнего "ада"

Фото: Руслан Малиновский (справа) готовится к старту чемпионата Италии (twitter.com/Atalanta_BC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство высшего дивизиона Италии всерьез рассматривает вариант с переносом старта чемпионата 2022/23 из-за неблагоприятных климатических условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia.

Грядущий сезон Серии А может начаться значительно позже, чем планировалось сначала. Аномально жаркая погода по всей Италии сделала проведение футбольных матчей опасным.

"Впервые имеем беспокойство из-за климата. Если нынешняя температура сохранится, то начать сезон 13 августа будет невозможно. Сезон и так будет аномальным из-за паузы на чемпионат мира", – напомнил президент лиги Лоренцо Казини.

Жара на уровне свыше 35 градусов в тени уже нанесла немало вреда по всей Италии. В частности, на Апеннинах резко повысилась опасность лесных пожаров, а один из поездов местной железной дороги сошел с рельсов из-за деформации брусков.

Новый сезон в Серии А должен был начаться в середине августа. В стартовом туре украинец Руслан Малиновский гостит в Генуе, где его "Аталанта" будет противостоять "Сампдории".

После 15-го тура в середине ноября итальянское первенство уйдет на вынужденную паузу из-за ЧМ-2022. Возобновится чемпионат после Мундиаля без сборной Италии 4 января.

Напомним, что владельцы "Манчестер Сити" приобрели контрольный пакет акций итальянского "Палермо".

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Чемпионат Италии