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Серия А обнародовала календарь на предстоящий сезон

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Рим, Пятница 24 июня 2022 17:58
Серия А обнародовала календарь на предстоящий сезон Фото: Лаутаро Мартинес бьет пенальти в дерби Милана (inter.it)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы чемпионата Италии подготовили полное расписание сезона 2022/23. Действующие чемпионы по "Милану" начнут защиту титула дома против "Удинезе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Новый сезон в серии А начнется 14 августа. В стартовом туре украинец Руслан Малиновский погостит в Генуе, где его "Аталанта" будет противостоять "Сампдории".

Первый статусный поединок запланирован уже во втором туре. Та же "Аталанта" дома примет действующего чемпиона "Милан". На 5-й тур запланировано Миланское дерби. Римское дерби "Лацио" и "Ромы" и Дерби д'Италия между "Интером" и туринским "Ювентусом" состоятся в 13-м туре.

После 15-го тура, базовой датой которого является 13 ноября, итальянское первенство уйдет на вынужденную паузу из-за ЧМ-2022. Возобновится чемпионат после Мундиаля, на который сборная Италии даже не попала, 4 января.

Серия А обнародовала календарь на предстоящий сезон

Напомним, что английская Премьер-лига обнародовала календарь на предстоящий сезон.

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