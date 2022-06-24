Серия А обнародовала календарь на предстоящий сезон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Новый сезон в серии А начнется 14 августа. В стартовом туре украинец Руслан Малиновский погостит в Генуе, где его "Аталанта" будет противостоять "Сампдории".

Первый статусный поединок запланирован уже во втором туре. Та же "Аталанта" дома примет действующего чемпиона "Милан". На 5-й тур запланировано Миланское дерби. Римское дерби "Лацио" и "Ромы" и Дерби д'Италия между "Интером" и туринским "Ювентусом" состоятся в 13-м туре.

После 15-го тура, базовой датой которого является 13 ноября, итальянское первенство уйдет на вынужденную паузу из-за ЧМ-2022. Возобновится чемпионат после Мундиаля, на который сборная Италии даже не попала, 4 января.