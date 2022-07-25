Серія А готова врятувати Маліновського та Ко від літнього "пекла"

Прийдешній сезон Серії А може розпочатися значно пізніше, ніж планувалося спочатку. Аномально спекотна погода по всій Італії зробила проведення футбольних матчів небезпечним.

"Вперше маємо занепокоєння через клімат. Якщо нинішня температура збережеться, то розпочати сезон 13 серпня буде неможливо. Сезон і так буде аномальним через паузу на чемпіонат світу", – нагадав президент ліги Лоренцо Казіні.

Спека на рівні понад 35 градусів у тіні вже наробила чимало шкоди по всій Італії. Зокрема, на Апеннінах різко підвищилася небезпека лісових пожеж, а один із потягів місцевої залізниці зійшов із рейок через деформацію брусків.

Новий сезон у Серії А мав розпочатися у середині серпня. У стартовому турі українець Руслан Маліновський гостюватиме в Генуї, де його "Аталанта" протистоятиме "Сампдорії".

Після 15-го туру в середині листопаду італійська першість піде на вимушену паузу через ЧС-2022. Відновиться чемпіонат після Мундіалю без збірної Італії 4 січня.