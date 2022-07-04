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Владельцы "Манчестер Сити" приобрели знаменитый клуб Италии

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Италия, Понедельник 04 июля 2022 15:27
Владельцы "Манчестер Сити" приобрели знаменитый клуб Италии Фото: Новые владельцы "Палермо" (palermofc.com)
Автор: Антон Федорцив

Акционеры английского "Манчестер Сити" из City Football Group (CFG) расширили географию футбольного бизнеса на Апеннины, купив итальянский "Палермо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

CFG приобрели контрольный пакет акций "розанеро". Теперь футбольному холдингу принадлежит доля в размере 80% акций сицилийцев. Президентом "Палермо" останется Дарио Мирри.

Грядущий сезон "орлы" начнут в Серии B. После финансовых проблем "Палермо" оказался в Серии D перед сезоном 2019/20, но за три года поднялся вверх на два дивизиона.

"Розанеро" основаны в 1900 году и являются одним из самых популярных итальянских клубов. "Палермо" трижды выходил в финал Кубка Италии (1974, 1979, 2011), а в Серии А трижды финишировал на 5-й строчке в "нулевые" и играл в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

City Football Group была основана в 2013 году. Ей принадлежит ряд клубов в разных уголках мира. В частности, по 100% акций "Манчестер Сити", "Мельбурн Сити", "Монтевидео Сити Торке" и французского "Труа", бельгийский "Ломмель" (99%), "Нью-Йорк Сити" (80%), "Мумбай Сити" (65%), Жирона (47%), "Сычуань Цзюню" (29,7%) и "Йокогама Маринос" (20%).

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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