"Серіал тільки починається": експерт озвучив наслідки конфлікту Трампа і Маска для США

"Якщо ви думаєте, що цей серіал завершується, ви глибоко помиляєтесь. Ситуація тільки починає розпалюватися і, на жаль, для Америки це може торкнутися не лише долі Маска Трампа, бо тут перше воно вже ось-ось-ось вистрелить, це те, що пов'язано з імпічментом. Але треба розуміти, що вони обоє знаходяться в певній інформаційній бульбашці, а суспільство живе соціальними мережами", - зазначив експерт.

Він пояснив, що американці не дивляться телебачення чи новини. На думку експерта, жителі Америки буквально "живуть в соціальних мережах".

"І насправді Маск, так, як і прогнозувалося на початку історії, може влаштувати такий сюр-пляс для Трампа, що той дуже швидко зійде на пси. Ну, а з іншого боку, не так важко Маска депортувати. Але це ще помножить ситуацію і при розкручуванні може просто знищити США", - пояснив Безсмертний.

Експерт наголосив, що саме через ці фактори, попереду веселі часи в Америки.

"І тому для Сенату, для Палати представників, для Конгресу, для штатів, штатів в штатах наступають часи випробування. Бо це відповідь на питання, екзаменуватимуться США, так що це за система, чи здатна вона стримати цей шторм, який насувається, бо його недооцінювати не можна в жодному разі", - додав він.

Що робити Україні

Безсмертний зазначає, що в нинішній ситуації Україні важливо зберегти опорні точки для співпраці. Саме зараз, коли у Трампа, Маска та інших фігурантів скандалу буде "свій спектакль", необхідно працювати з тими, хто дбає про державу та майбутнє.

Він підкреслює, що це не час для заспокоєння чи паніки - це час для роботи. За словами Безсмертного, і воєнно-політичне керівництво України, і парламент, і комітети, і групи дружби, і МЗС повинні залучити всі свої інструменти, аби ефективно взаємодіяти з Америкою.

"Річ у тому, що олігарх і олігарх, який має у своєму володінні соціальні мережі, це два різних типи олігарха. А третє, він має 17 контрактів, які мають стратегічне значення для США. І з ними нелегко розпрощатися, тому що це в більшості своїй - контракти, які стосуються безпекових питань. І тут з одного боку розуміємо добре, що якби інструмент впливу є на Маска, але не треба його переоцінювати, бо це ж всього-на-всього президент США", - підсумував Безсмертний.