"Сериал только начинается": эксперт озвучил последствия конфликта Трампа и Маска для США

"Если вы думаете, что этот сериал завершается, вы глубоко ошибаетесь. Ситуация только начинает накаляться и, к сожалению, для Америки это может коснуться не только судьбы Маска Трампа, потому что здесь первое оно уже вот-вот выстрелит, это то, что связано с импичментом. Но надо понимать, что они оба находятся в определенном информационном пузыре, а общество живет социальными сетями", - отметил эксперт.

Он пояснил, что американцы не смотрят телевидение или новости. По мнению эксперта, жители Америки буквально "живут в социальных сетях".

"И на самом деле Маск, так, как и прогнозировалось в начале истории, может устроить такой сюр-пляс для Трампа, что тот очень быстро сойдет на нет. Ну, а с другой стороны, не так трудно Маска депортировать. Но это еще умножит ситуацию и при раскрутке может просто уничтожить США", - пояснил Бессмертный.

Эксперт отметил, что именно из-за этих факторов, впереди веселые времена у Америки.

"И поэтому для Сената, для Палаты представителей, для Конгресса, для штатов, штатов в штатах наступают времена испытания. Потому что это ответ на вопрос, будут экзаменоваться США, так что это за система, способна ли она сдержать этот шторм, который надвигается, потому что его недооценивать нельзя ни в коем случае", - добавил он.

Что делать Украине

Бессмертный отмечает, что в нынешней ситуации Украине важно сохранить опорные точки для сотрудничества. Именно сейчас, когда у Трампа, Маска и других фигурантов скандала будет "свой спектакль", необходимо работать с теми, кто заботится о государстве и будущем.

Он подчеркивает, что это не время для успокоения или паники - это время для работы. По словам Бессмертного, и военно-политическое руководство Украины, и парламент, и комитеты, и группы дружбы, и МИД должны задействовать все свои инструменты, чтобы эффективно взаимодействовать с Америкой.

"Дело в том, что олигарх и олигарх, который имеет в своем владении социальные сети, это два разных типа олигарха. А третье, он имеет 17 контрактов, которые имеют стратегическое значение для США. И с ними нелегко распрощаться, потому что это в большинстве своем - контракты, которые касаются вопросов безопасности. И здесь с одной стороны понимаем хорошо, что как бы инструмент влияния есть на Маска, но не надо его переоценивать, потому что это же всего-навсего президент США", - подытожил Бессмертный.