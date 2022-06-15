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Серена Уильямс получила wild card на Уимблдон-2022

Фото: Серена Уильямс на Уимблдоне-2021 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Специальное приглашение от организаторов Уимблдонского турнира получила титулованная американка Серена Уильямс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета обнародовал первые списки теннисистов, которые смогут сыграть на Уимблдоне-2022 без учета рейтинга. В список попал ряд знаменитых спортсменов.

В женском турнире, в частности, сможет выступить Серена Уильямс. Легендарная американка в последний раз появлялась на корте еще в прошлом году, когда завершила выступление на Уимблдоне в первом круге вследствие травмы.

С тех пор младшая из сестер Уильямс сдала позиции в рейтинге WTA. В данный момент она занимает лишь 1208 место в классификации, что при привычных обстоятельствах не позволило бы сыграть на турнире "Большого шлема". Однако организаторы Уимблдона предоставили ей возможность выступить за прошлые заслуги.

Накануне Уильямс оставила зашифрованное послание своим поклонникам с намеком на возобновление активных выступлений. Перед Уимблдоном-2022 американка примет участие в престижном турнире в Истборне.

Напомним, что швейцарец Федерер запланировал возвращение в тур на осень.

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УимблдонСерена Уильямс