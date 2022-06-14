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Серена Уильямс намекнула на участие в Уимблдоне-2022

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США, Вторник 14 июня 2022 16:17
Серена Уильямс намекнула на участие в Уимблдоне-2022 Фото: Серена Уильямс (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Американка Серена Уильямс оставила зашифрованное послание своим поклонникам с намеком на возобновление активных выступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram спортсменки.

40-летняя теннисистка, скорее всего, примет участие в Уимблдонском турнире этого года. Для легендарной американки сезон-2022, по всей видимости, будет стартовать с травяных кортов.

"SW и SW19. Время пришло. 2022. Увидимся там. Вперед", – загадочно написала Уильямс.

Фанаты тенниса уже расшифровали сообщения американки. Итак, SW – инициалы Уильямс, SW19 – почтовый индекс Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (организатором Уимблдона). Кроме того, в графике теннисистки появился турнир в Истборне – один из привычных этапов подготовки к главному соревнованию на траве.

Кто такая Серена Уильямс

Одна из сильнейших теннисисток в истории. Карьера американки началась еще в 1995 году.

За это время Уильямс-младшая завоевала 73 титула. В частности, в ее активе 23 кубка "Большого шлема". Она 7 раз триумфовала в Австралии, трижды – на "Ролан Гарросе", 7 раз на Уимблдоне, а также 6 раз на домашнем US Open.

В последний раз на корте Уильямс появилась прошлым летом. Тогда американка тоже заявилась на Уимблдон, но из-за травмы снялась уже в первом круге.

Напомним, что швейцарец Федерер запланировал возвращение в тур на осень.

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Теннис Уимблдон Серена Уильямс
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