Серена Уильямс намекнула на участие в Уимблдоне-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram спортсменки .

40-летняя теннисистка, скорее всего, примет участие в Уимблдонском турнире этого года. Для легендарной американки сезон-2022, по всей видимости, будет стартовать с травяных кортов.

"SW и SW19. Время пришло. 2022. Увидимся там. Вперед", – загадочно написала Уильямс.

Фанаты тенниса уже расшифровали сообщения американки. Итак, SW – инициалы Уильямс, SW19 – почтовый индекс Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (организатором Уимблдона). Кроме того, в графике теннисистки появился турнир в Истборне – один из привычных этапов подготовки к главному соревнованию на траве.

Кто такая Серена Уильямс

Одна из сильнейших теннисисток в истории. Карьера американки началась еще в 1995 году.

За это время Уильямс-младшая завоевала 73 титула. В частности, в ее активе 23 кубка "Большого шлема". Она 7 раз триумфовала в Австралии, трижды – на "Ролан Гарросе", 7 раз на Уимблдоне, а также 6 раз на домашнем US Open.

В последний раз на корте Уильямс появилась прошлым летом. Тогда американка тоже заявилась на Уимблдон, но из-за травмы снялась уже в первом круге.