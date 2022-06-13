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Экс-первая ракетка мира Федерер анонсировал возвращение на корт

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Понедельник 13 июня 2022 11:48
Экс-первая ракетка мира Федерер анонсировал возвращение на корт Фото: Роджер Федерер (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Один из самых титулованных теннисистов в истории Роджер Федерер объявил о намерениях вернуться в тур в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages Anzeiger.

40-летний швейцарец запланировал участие в двух турнирах до конца 2022 года – Кубке Лейвера и ATP 500 в Базеле. Паузу в карьере легендарный теннисист взял в конце лета прошлого года.

"Для меня важно возобновить форму, чтобы получить возможность полноценно тренироваться. Уже после этого можно выбирать, какое количество и какие турниры играть. Кубок Лейвера подходит для начала, поскольку там мне не нужно играть 5 матчей за шесть дней", – рассказал Федерер.

Экс-первая ракетка мира признался, что не далек от необходимого уровня формы. Показательными в этом плане, по мнению теннисиста, будут ближайшие три-четыре месяца.

Кубок Лейвера-2022 запланирован на 23-25 ​​сентября. В нем встретятся команды Европы и мира. У каждой сборной будет 6 теннисистов в составе. От Европы анонсировали участие Федерера и Рафаэля Надаля.

Кто такой Роджер Федерер

Профессиональный теннисист из Швейцарии. Начал карьеру на взрослом уровне в 1998 году, а впервые возглавил рейтинг ATP в феврале 2004-го.

За годы карьеры завоевал 103 титула в одиночном разряде. В частности, в активе Федерера 20 трофеев "Большого шлема" – 6 кубков в Австралии, 1 "Ролан Гаррос", 8 кубков Уимблдона и 5 титулов US Open.

На Олимпиаде-2008 в Пекине швейцарец завоевал "золото" в парном разряде. На играх-2012 в Лондоне индивидуально проиграл в финале британцу Энди Маррею.

К слову, организаторы Уимблдона-2022 объявили о рекордных призовых в истории турнира на траве.

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