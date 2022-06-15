Серена Вільямс отримала wild card на Вімблдон-2022

Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету оприлюднив перші списки тенісистів, які зможуть зіграти на Вімблдоні-2022 без огляду на рейтинг. До переліку потрапила низка знаменитих спортсменів.

У жіночому турнірі, зокрема, зможе виступити Серена Вільямс. Легендарна американка востаннє з'являлася на корті ще торік, коли завершила виступ на Вімблдоні в першому ж колі внаслідок травми.

З тих пір молодша зі сестер Вільямс здала позиції в рейтингу WTA. Нині вона посідає лише 1208-ме місце в класифікації, що за звичних обставин не дозволило б зіграти на турнірі "Великого шолома". Проте, організатори Вімблдона надали їй можливість виступу за минулі заслуги.

Напередодні Вільямс залишила зашифроване послання для своїх шанувальників із натяком на відновлення активних виступів. Перед Вімблдоном-2022 американка візьме участь у престижному турнірі в Істборні.