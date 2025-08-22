Середземноморський циклон змінить погоду по всій Україні: синоптик показала карту

Завтра, 23 серпня, в Україні очікується зміна погоди через рух середземноморського циклону Lukas, який разом з атмосферними фронтами поступово зміщується на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Завтра на заході та півночі опади припиняться, а атмосферний тиск підвищиться. Натомість у центральних, східних та південних регіонах прогнозують дощі та грози. Синоптик попередила, що через зміну погоди в цих регіонах можливі головні болі та перепади артеріального тиску.

"Температура повітря 23 серпня в більшості областей України буде невисокою, становитиме вдень +18+24, місцями +16+19 градусів, на сході +25+30 градусів", - розповіла Діденко.

Погода в Києві

У столиці 23 серпня, на День Державного прапора, істотних опадів не очікується, температура вдень буде на рівні +20…+22 градусів. Наступного дня, 24 серпня, у День Незалежності, у Києві можливий невеликий дощ, очікується вітер та температура +18…+20 градусів.

Погода в Україні 24 серпня

На День Незалежності короткочасні дощі ймовірні у західних областях, подекуди на півночі та в центрі. Натомість на півдні та сході буде сухо.

Температура повітря 24 серпня на заході +15+19 градусів, на півночі та в центрі +18+23 градуси, на півдні та на сході +23+28 градусів.

"Атмосфера лагідно вказує на поважний вік літа, родичі-фронти перед шкільним роком шастають із заходу на схід, ночі холоднішають", - зазначила синоптик.