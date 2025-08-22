ua en ru
Средиземноморский циклон изменит погоду по всей Украине: синоптик показала карту

Пятница 22 августа 2025 15:26
Средиземноморский циклон изменит погоду по всей Украине: синоптик показала карту
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 23 августа, в Украине ожидается изменение погоды из-за движения средиземноморского циклона Lukas, который вместе с атмосферными фронтами постепенно смещается на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Завтра на западе и севере осадки прекратятся, а атмосферное давление повысится. Зато в центральных, восточных и южных регионах прогнозируют дожди и грозы. Синоптик предупредила, что из-за изменения погоды в этих регионах возможны головные боли и перепады артериального давления.

"Температура воздуха 23 августа в большинстве областей Украины будет невысокой, составит днем +18+24, местами +16+19 градусов, на востоке +25+30 градусов", - рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В столице 23 августа, на День Государственного флага, существенных осадков не ожидается, температура днем будет на уровне +20...+22 градусов. На следующий день, 24 августа, в День Независимости, в Киеве возможен небольшой дождь, ожидается ветер и температура +18...+20 градусов.

Погода в Украине 24 августа

На День Независимости кратковременные дожди вероятны в западных областях, местами на севере и в центре. Зато на юге и востоке будет сухо.

Температура воздуха 24 августа на западе +15 +19 градусов, на севере и в центре +18 +23 градуса, на юге и на востоке +23 +28 градусов.

"Атмосфера ласково указывает на почтенный возраст лета, родственники-фронты перед школьным годом шастают с запада на восток, ночи становятся холоднее", - отметила синоптик.

Средиземноморский циклон изменит погоду по всей Украине: синоптик показала карту

Напомним, недавно Укргидрометцентр оценил состояние воды в основных реках Украины за первые две недели августа. Мониторинг проводится для того, чтобы отслеживать наступление или вероятность маловодья на реках, гидрологический режим которых влияет на водозависимые отрасли экономики и водоснабжения населения.

Где наблюдается наихудшая ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

Узнайте также, почему на самом деле Днепр ежегодно начинает "цвести", от чего зависит начало этого процесса и можно ли побороть такое явление.

