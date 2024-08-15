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Середняк УПЛ відпустив зірку команди в екзотичний чемпіонат

Львів, Четвер 15 серпня 2024 13:29
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Середняк УПЛ відпустив зірку команди в екзотичний чемпіонат Фото: Таллес Бренер перебрався на Далекий Схід (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний півзахисник Таллес Бренер змінив львівський "Рух" на японську "Касіму Антлерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний бразилець продовжить кар'єру в J-Лізі. Раніше він також мав досвід виступів на батьківщині та в чемпіонаті Фінляндії.

Таллес орендований "Антлерс". У договорі між "Рухом" і "Касімою" передбачена опція викупу атакувального виконавця. Контракт латиноамериканця з "жовто-чорними" чинний до літа 2026 року.

До лав "Руха" Таллес перебрався влітку 2021-го з донецького "Олімпіка". З того часу він провів 63 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

"Рух" на старті сезону 2024/25

"Жовто-чорні" пропустили стартовий тур через Олімпійські ігри. У другому турі львів'яни розтрощили київську "Оболонь" (4:0) на виїзді.

У літнє трансферне вікно "Рух" підсилився двома виконавцями. Нападник Ігор Краснопір перейшов із "Оболоні" за орієнтовно 700 тисяч євро, а хавбек Владислав Семотюк покинув криворізький "Кривбас" на правах оренди. Поїхав же зі Львова форвард Денис Теслюк, якого за 350 тисяч забрала та ж "Оболонь".

У третьому турі чемпіонату України "Рух" протистоятиме черкаському ЛНЗ. Матч відбудеться 18 серпня на виїзді.

До слова, раніше "Полісся" забрало призи туру Прем'єр-ліги після перемоги над "Шахтарем".

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