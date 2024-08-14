ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кривдники "Шахтаря" забрали обидві нагороди туру УПЛ

Київ, Середа 14 серпня 2024 13:26
UA EN RU
Кривдники "Шахтаря" забрали обидві нагороди туру УПЛ Фото: Імад Ашур отримав першу премію на рівні Прем'єр-ліги (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 2-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам житомирського "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Голкіпер "поліських вовків" Євген Волинець – футболіст туру чемпіонату України. Воротар забезпечив житомирянам сенсаційну перемогу над донецьким "Шахтарем".

Волинець вийшов у старті "Полісся" і відіграв усі 90 хвилин. Упродовж поєдинку досвідчений кіпер оформив 4 сейви. Натомість гол партнера по команді Сергія Чоботенка гарантував "поліським вовкам" мінімальну перемогу.

Натомість керманич "Полісся" Імад Ашур – найкращий тренер 2-го туру. Житомиряни після невдачі в кваліфікації Ліги конференцій зуміли вчасно перелаштуватися на УПЛ. "Поліські вовки" поступово стають найнезручнішим суперником для "гірників". У попередньому сезоні житомиряни дозволили "Шахтарю" набрати лише 1 очко в двох матчах.

Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань. Ще 10 футболістів потрапили до символічної збірної туру. Зокрема, і ще два виконавці "Полісся" – оборонець Богдан Михайліченко та згаданий раніше Чоботенко.

Кривдники &quot;Шахтаря&quot; забрали обидві нагороди туру УПЛ

До слова, напередодні "Динамо" вибило шотландський "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат України УПЛ
NEWS
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія