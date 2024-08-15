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Середняк УПЛ отпустил звезду команды в экзотический чемпионат

Львов, Четверг 15 августа 2024 13:29
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Середняк УПЛ отпустил звезду команды в экзотический чемпионат Фото: Таллес Бренер перебрался на Дальний Восток (fc ruh lviv.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий полузащитник Таллес Бренер сменил львовский "Рух" на японскую "Касиму Антлерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний бразилец продолжит карьеру в J-Лиге. Ранее у него также был опыт выступлений на родине и в чемпионате Финляндии.

Таллес арендован "Антлерс". В договоре между "Движением" и "Касимой" предусмотрена опция выкупа атакующего исполнителя. Контракт латиноамериканца с "желто-черными" действует до лета 2026 года.

В ряды "Руха" Таллес перебрался летом 2021-го из донецкого "Олимпика". С тех пор он провел 63 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.

"Рух" на старте сезона 2024/25

"Желто-черные" пропустили стартовый тур из-за Олимпийских игр. Во втором туре львовяне разбили киевскую "Оболонь" (4:0) на выезде.

В летнее трансферное окно "Рух" усилилось двумя исполнителями. Нападающий Игорь Краснопир перешел из "Оболони" за ориентировочно 700 тысяч евро, а хавбек Владислав Семотюк покинул криворожский "Кривбасс" на правах аренды. Уехал же со Львова форвард Денис Теслюк, которого за 350 тысяч забрала та же Оболонь.

В третьем туре чемпионата Украины "Рух" будет противостоять черкасскому ЛНЗ. Матч пройдет 18 августа на выезде.

К слову, ранее "Полесье" забрало призы тура Премьер-лиги после победы над "Шахтером".

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