Середняк АПЛ потролив топ-інсайдера перехопленим трансфером: веселе відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу .

"Вовки" креативно презентували бразильця. При створенні відео прес-служба мідлендців опиралася на інсайд італійського журналіста про "узгоджений" трансфер оборонця в лондонський "Челсі".

У ролі агента в ролику опинився нападник "Вулвз" Матеус Кунья. Йому надійшло SMS від іншого бразильця команди – Жуана Гомеса, який цікавиться трансфером Ліми. Далі Кунья заходить у X (колишній Twitter – ред.), сміється з інсайду Романо та вимикає сповіщення від італійця. Потім у кабінет заходить новачок і ставить підпис під контрактом.

Ліма переїхав на Альбіон із рідного "Спорт Ресіфі". Колектив зі штату Пернамбуку отримав за свого вихованця орієнтовно 10 млн євро. На батьківщині 18-річний оборонець отримав прізвисько "новий Кафу".

Сезон 2023/24 "Вулверхемптон" завершив на 14-й сходинці Прем'єр-ліги. "Вовки" під керівництвом Гарі О'Ніла набрали 46 очок. Новий сезон "Вулвз" розпочнуть виїзним поєдинком проти лондонського "Арсенала" 17 серпня.