Середняк АПЛ потроллил топ-инсайдера перехваченным трансфером: веселое видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба .

"Волки" креативно представили бразильца. При создании видео пресс-служба мидлендцев опиралась на инсайд итальянского журналиста о "согласованном" трансфере защитника в лондонский "Челси".

В роли агента в ролике оказался нападающий "Вулвз" Матеус Кунья. Ему поступило SMS от другого бразильца команды – Жуана Гомеса, интересующегося трансфером Лимы. Дальше Кунья заходит в X (бывший Twitter – ред.), смеется над инсайдом Романо и выключает уведомления от итальянца. Затем в кабинет заходит новичок и ставит подпись под контрактом.

Лима переехал на Альбион из родного "Спорт Ресифи". Коллектив из штата Пернамбуку получил за своего воспитанника ориентировочно 10 млн евро. На родине 18-летний защитник получил прозвище "новый Кафу".

Сезон 2023/24 "Вулверхэмптон" завершил на 14-й строчке Премьер-лиги. "Волки" под руководством Гари О'Нила набрали 46 очков. Новый сезон "Вулвз" начнет выездным поединком против лондонского "Арсенала" 17 августа.