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Готівковий долар подорожчав після трьох місяців падіння, - НБУ

Україна, Четвер 05 червня 2025 13:47
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Готівковий долар подорожчав після трьох місяців падіння, - НБУ Фото: Курс долара в травні зріс на 0,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс готівкового долара послідовно знижувався з початку 2025 року. У травні курс дещо зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в травні 2025 року зріс на 0,5% до 41,53 гривень.

За рік долар подорожчав на 3,4%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 45,8%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).
Готівковий долар подорожчав після трьох місяців падіння, - НБУ

Попит на валюту

Статистика НБУ свідчить, що попит на валюту в травні від населення залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 250 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.

На міжбанківському валютному ринку НБУ збільшив інтервенції в травні на 30% до 2,9 млрд доларів.

Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,43 до 41,70 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 4 копійки з 41,56 гривень до 41,52 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Зазначимо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2%.

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