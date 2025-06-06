Средняя зарплата украинцев выросла до 560 долларов: как она изменилась за 30 лет

Зарплаты украинцев растут высокими темпами как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте. Они превышают довоенный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат ).

В долларовом эквиваленте зарплата выросла до 562 долларов. Она выше довоенного уровня: в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата штатных работников в Украине в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

Зарплаты в Украине

По данным НБУ, нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обуславливает более медленное повышение реальных зарплат. Инфляция уже достигла 15%, однако во второй половине она снизится.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной (с учетом инфляции) - 3,9%. В 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, реальная - на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная - на 3,5%.

Курс доллара снижался с начала 2025 года. Сейчас он на 50 копеек ниже, чем в конце прошлого года. В мае курс вырос по сравнению с февралем 2022 года на 45,8%. Инфляция за этот период составила около 60%.

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