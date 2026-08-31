Середня зарплата в Україні впала: скільки заробляють у липні

За даними аналізу вакансій у сфері реклами, дизайну та PR у липні на одне оголошення припадало майже 37 відгуків, тоді як роботодавці найбільше шукали виробничий персонал.

Нагадаємо, різниться в Україні і доступність першого житла для молоді залежно від міста.

Оренда однокімнатної квартири забирає від 14% до 76% доходу, а на купівлю власної квартири у найдорожчих містах довелося б відкладати близько 10 років.