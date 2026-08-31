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Середня зарплата в Україні впала: скільки заробляють у липні

15:32 31.08.2026 Пн
2 хв
У якому місті українці заробляють найбільше, а де найменше?
aimg Олена Чупровська
Фото: Зарплати в Україні знизились (Getty Images)

У липні в Україні знизилась середня зарплата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Скільки заробляють українці в середньому

За даними Держстату, у липні середня номінальна зарплата по Україні становила 32 243 гривні.

Це на 1,6% менше, ніж було зафіксовано місяцем раніше, у червні 2026 року.

Де в Україні платять найбільше, а де найменше

Найвищі зарплати у липні зафіксували в таких регіонах:

  • Київ - 49 463 гривні;
  • Луганська область - 35 367 гривень;
  • Київська область - 33 268 гривень.

Найнижчі показники - у таких областях:

  • Чернівецька область - 23 354 гривні;
  • Кіровоградська область - 23 532 гривні.

У яких сферах зарплати найвищі, а де найнижчі

Найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій - 78 716 гривень.

Найменше отримують працівники освіти - лише 20 237 гривень.

Станом на 1 серпня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 мільярда гривень.

Ситуація на ринку праці залишається нерівномірною і за іншими показниками.

За даними аналізу вакансій у сфері реклами, дизайну та PR у липні на одне оголошення припадало майже 37 відгуків, тоді як роботодавці найбільше шукали виробничий персонал.

Нагадаємо, різниться в Україні і доступність першого житла для молоді залежно від міста.

Оренда однокімнатної квартири забирає від 14% до 76% доходу, а на купівлю власної квартири у найдорожчих містах довелося б відкладати близько 10 років.

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