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Средняя зарплата в Украине упала: сколько зарабатывают в июле

15:32 31.08.2026 Пн
2 мин
В каком городе украинцы зарабатывают больше, а где меньше?
aimg Елена Чупровская
Фото: Зарплаты в Украине снизились (Getty Images)

В июле на Украине снизилась средняя зарплата.

Сколько зарабатывают украинцы в среднем

По данным Госстата, в июле средняя номинальная зарплата по Украине составила 32243 гривны.

Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано месяцем ранее, в июне 2026 года.

Где в Украине платят больше, а где меньше

Самые высокие зарплаты в июле зафиксировали в следующих регионах:

  • Киев - 49 463 гривны;
  • Луганская область - 35 367 гривен;
  • Киевская область - 33 268 гривен.

Самые низкие показатели - в следующих областях:

  • Черновицкая область - 23 354 гривны;
  • Кировоградская область - 23 532 гривны.

В каких сферах зарплаты самые высокие, а где самые низкие

Больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций - 78 716 гривен.

Меньше всего получают работники образования - всего 20 237 гривен.

По состоянию на 1 августа 2026 года, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 миллиарда гривен.

Ситуация на рынке труда остается неравномерной и по другим показателям.

По данным анализа вакансий в сфере рекламы, дизайна и PR в июле на одно объявление приходилось почти 37 отзывов, в то время как работодатели больше всего искали производственный персонал.

Напомним, отличается в Украине и доступность первого жилья для молодежи в зависимости от города.

Аренда однокомнатной квартиры занимает от 14% до 76% дохода, а на покупку собственной квартиры в самых дорогих городах пришлось бы откладывать около 10 лет.

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