Средняя зарплата в Украине упала: сколько зарабатывают в июле

В июле на Украине снизилась средняя зарплата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины .

Сколько зарабатывают украинцы в среднем

По данным Госстата, в июле средняя номинальная зарплата по Украине составила 32243 гривны.

Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано месяцем ранее, в июне 2026 года.

Где в Украине платят больше, а где меньше

Самые высокие зарплаты в июле зафиксировали в следующих регионах:

Киев - 49 463 гривны;

Луганская область - 35 367 гривен;

Киевская область - 33 268 гривен.

Самые низкие показатели - в следующих областях:

Черновицкая область - 23 354 гривны;

Кировоградская область - 23 532 гривны.

В каких сферах зарплаты самые высокие, а где самые низкие

Больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций - 78 716 гривен.

Меньше всего получают работники образования - всего 20 237 гривен.

По состоянию на 1 августа 2026 года, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 миллиарда гривен.

Ситуация на рынке труда остается неравномерной и по другим показателям.