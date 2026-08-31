Средняя зарплата в Украине упала: сколько зарабатывают в июле
В июле на Украине снизилась средняя зарплата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Сколько зарабатывают украинцы в среднем
По данным Госстата, в июле средняя номинальная зарплата по Украине составила 32243 гривны.
Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано месяцем ранее, в июне 2026 года.
Где в Украине платят больше, а где меньше
Самые высокие зарплаты в июле зафиксировали в следующих регионах:
- Киев - 49 463 гривны;
- Луганская область - 35 367 гривен;
- Киевская область - 33 268 гривен.
Самые низкие показатели - в следующих областях:
- Черновицкая область - 23 354 гривны;
- Кировоградская область - 23 532 гривны.
В каких сферах зарплаты самые высокие, а где самые низкие
Больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций - 78 716 гривен.
Меньше всего получают работники образования - всего 20 237 гривен.
По состоянию на 1 августа 2026 года, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 миллиарда гривен.
Ситуация на рынке труда остается неравномерной и по другим показателям.
По данным анализа вакансий в сфере рекламы, дизайна и PR в июле на одно объявление приходилось почти 37 отзывов, в то время как работодатели больше всего искали производственный персонал.
Напомним, отличается в Украине и доступность первого жилья для молодежи в зависимости от города.
Аренда однокомнатной квартиры занимает от 14% до 76% дохода, а на покупку собственной квартиры в самых дорогих городах пришлось бы откладывать около 10 лет.