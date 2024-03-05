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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов и пока ниже довоенного уровня

Украина, Вторник 05 марта 2024 08:23
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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов и пока ниже довоенного уровня Фото: средняя зарплата в Украине выросла на 19 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году 17 442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

С учетом официального курса НБУ зарплаты украинцев за 2023 год выросли на 18 долларов до 477 долларов.

Госстат пока не публикует данных по изменению реальной зарплаты за 2023 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов и пока ниже довоенного уровня

Прогнозы Кабмина

Осенью правительство Украины прогнозировало, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.

Отметим, НБУ зафиксировал НБУ официальный курс гривны к доллару с 24 февраля на уровне 29,25 гривен за доллар и повысил его на 25% с 21 июля 2022 года до 36,6 гривен за доллар. С 3 октября НБУ перешел к режиму управляемой гибкости курса. При этом за 2023 год курс доллара на наличном рынке снизился на 5,9% до 37,83 гривен.

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Государственная служба статистики Зарплата в Украине
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