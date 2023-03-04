Середня зарплата в Україні за 2022 рік впала на 55 доларів

Середньомісячна зарплата українців у 2022 році становила 14 847 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 5,9% вища, ніж у 2021 році (14 014 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики ( Держстат ).

З урахуванням офіційного курсу НБУ, зарплати українців за 2022 рік впали на 55 доларів до 459 доларів. Оскільки реальний курс долара був вищим, то зміна може бути істотнішою.

Держстат поки що не публікує даних щодо зміни реальної зарплати за 2022 рік, проте відомо, що середньорічна інфляція становила 20,2%. Таким чином реальні зарплати за рік скоротилися приблизно на 14%.